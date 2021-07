Kaputte Verkehrswege, kein Trinkwasser - massive Schäden an der Infrastruktur in NRW

Strom darf erst fließen, wenn das Wasser weg ist

So seien in den Euskirchener Stadtteilen Flamersheim, Schweinheim und Palmersheim erst am Montag rund 13.000 Menschen in ihre Häuser und Wohnungen zurückgekehrt. Dann müsse man sich erstmal jedes Haus genau anschauen. Strom dürfe nur fließen, wenn klar sei, dass in den Häusern kein Wasser mehr stehe, so Westnetz.

Wo Verteilstationen zerstört worden sind, versucht man die Stromversorgung mit Hilfe von mobilen Aggregaten wieder in Gang zu bringen. Die Arbeiten seien beispielsweise im Stromnetz Euskirchen, im Rhein-Sieg-Kreis und im Rhein-Erft-Kreis am Sonntag weiter vorangeschritten.

Verkehrswege: Massive Schäden an Bahnstrecken und Autobahnen sowie Straßen

Die Schäden an Verkehrswegen sind derzeit so massiv, dass sie die Bewohner der betroffenen Gebiete und Berufspendler noch sehr lange an die Unwetter-Katastrophe erinnern werden. Nach den Überflutungen sind noch immer Autobahnen und Bahnstrecken in NRW gesperrt.