WDR: Tagelang Sommerhitze, dann am Dienstag (29.05.2018) in NRW Starkregen mit 40 und mehr Litern pro Quadratmeter. Hat es so einen Mai wie jetzt schon einmal gegeben?

Christian Schubert: Ja, 2016, als es in Niederbayern in Braunsbach diese schweren Überflutungen gab. Das ist also eine Wetterlage, die sich im Frühling schon mal einstellen kann und die jetzt anscheinend häufiger auftritt. Dass es aktuell ungewöhnlich warm war, hat zur Verschlimmerung dieser Wetterlage beigetragen. Wir hatten ja Temperaturen in einigen Landesteilen, die es so seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in einem Mai noch nicht gegeben hat.