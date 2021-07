Unwetter-Aussichten: Kein weiterer Regen, aber immer noch Gefahren

Regen an zwei Tagen wie sonst in drei Juli-Monaten

So wurden in vielen Regionen die bisher gemessenen Werte übertroffen. " Von 175 Pegeln an NRW-Gewässern wurden an 40 Messstellen stark erhöhte Wasserstände gemessen, die bisher bekannten Hochwassermarken wurden um bis zu einem Drittel überschritten ", sagte Bernd Mehlig, Leiter des Hochwasserinformationsdienstes im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, am Freitag.

In Hagen sei an zwei Tagen über 240 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Zum Vergleich: In normalen Jahren fielen im NRW-Durchschnitt im gesamten Juli nur rund 80 Liter.

Überschwemmungen in Hagen nach dem Starkregen

Kein Nachschub von oben

Angesichts dieser Dimensionen ist eine Frage im Moment besonders wichtig: Kommt da noch Regen-Nachschub von oben? Hochwasser-Experte Mehlig sagte: " Für die nächsten Tage ist es so, dass die Niederschläge abklingen werden. Hochdruckeinfluss setzt sich wohl durch, sodass wir seitens der Meteorologie keine weiteren Ereignisse zu erwarten haben, die in der Situation zu einer Verschärfung führen. "