"Omega-Wetterlage": Regen in Griechenland, weil bei uns Sonne ist?

Was für ein Gegensatz! In NRW genießen wir noch mal den Spätsommer mit ausgiebigem Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad. Im Mittelmeerraum hingegen gibt es seit Tagen schwere Unwetter. Nach den massiven Regenfällen am Wochenende in Spanien trifft es nun Griechenland besonders heftig.

Die mittlerweile defekte Wetterstation in Zagora, einem Bergdorf in der Nähe der griechischen Hafenstadt Volos, hat bis Montagmittag in knapp 13 Stunden 645 Liter Regen pro Quadratmeter gemeldet. Allein seit Montag lag die Gesamtmenge damit bei 786 Litern pro Quadratmeter.