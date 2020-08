Aufräumarbeiten in Dortmund - neue Unwetter im Anmarsch

Autobahnausfahrt in Grevenbroich gesperrt

Unwetter wurden auch aus dem Kreis Coesfeld und dem Rheinland gemeldet. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurde das Stadtgebiet von Grevenbroich von einem Starkregenereignis getroffen. Auf der A46 war in Richtung Düsseldorf die Ausfahrt Grevenbroich überflutet und wurde gesperrt, teilte das WDR-Verkehrsstudio am Samstagabend mit.

Schon am frühen Samstagnachmittag schüttete es in Krefeld heftig. Dort fielen innerhalb kurzer Zeit 50 Liter Regen auf den Quadratmeter. Auch in Wenden im Sauerland und in Waltrop im Kreis Recklinghausen gab es Starkregen mit mehr als 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.