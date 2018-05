Große Schäden nach schwerem Unwetter

Bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter, eiswürfelgroße Hagelkörner und dazu viel Wind: Das Unwetter am Dienstag (29.05.2018) hat in Nordrhein-Westfalen große Schäden angerichtet. Jetzt geht es in vielen Städten ans Aufräumen, Feuerwehr und Hilfskräfte sind vielerorts noch im Dauereinsatz.