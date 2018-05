Über Emsland, Münster- und Sauerland wird es am Sonntagnachmittag (13.05.2018) heftige Gewitter mit viel Regen geben. " Gegen 14 Uhr werden sie sich entwickeln ", sagt WDR-Wetterexperte Andreas Wagner. " Zwischen 17 und 20 Uhr ist dann zumindest stellenweise 'Land unter '". Konkret: Wagner rechnet damit, dass in wenigen Stunden so viel Regen herunter kommt wie sonst im ganzen Monat Mai.

Im Westen des Landes wird es auch regnen, aber ohne Blitz, Donner und Sturmböen. Wer zwischen Aachen und Düsseldorf einen Muttertagsausflug machen will, sollte sich auf jeden Fall dennoch wetterfest anziehen.

Luftmassen reiben sich aneinander

Ursache dieser meteorologischen Zweiteilung des Landes ist eine Luftmassengrenze. Eine kältere Luftmasse liegt über den Niederlanden, Belgien und Frankreich, eine feuchtwarme im Osten. " Die beiden Luftmassen reiben sich aneinander ", so WDR-Wetterexperte Wagner - und zwar genau über Emsland, Münster- und Sauerland. Deswegen gibt es hier die Gewitter mit viel Regen.

Allgemeine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes

Eine solche Grenze zieht der Deutsche Wetterdienst auf seiner Karte allerdings nicht: Er warnt ganz allgemein vor Unwettern in weiten Teilen Deutschlands, die mit Hagel und Regenmengen zwischen 20 und 60 Litern pro Quadratmetern einhergehen können - je nachdem, wie oft es über einem Gebiet gewittert.