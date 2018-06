Die nächsten Unwetter sind im Anflug

Schwere Schäden am Donnerstag

Erst am Donnerstag (07.06.2018) hatten Unwetter über NRW gewütet. In Bonn legte ein Blitz ein Bahnstellwerk lahm, ebenso im Kreis Olpe. Zwischen Attendorn und Olpe fuhren auch am Freitag noch keine Züge. Im sauerländischen Plettenberg brachen Teile eines Hallenbaddaches sowie das Vordach eines Sportplatzes zusammen. In einem Supermarkt waren durch einen Wassereinbruch Deckenplatten in den Verkaufsraum gestürzt. Im Bergischen Land lösten Blitzeinschläge Brände in Wohnhäusern aus. In Essen schoss mitten auf der Straße eine meterhohe Wasserfontäne aus der Kanalisation.

Gewittergefahr bis Sonntag