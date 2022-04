ÖPNV bremst Menschen mit Behinderung oft aus

Daniela Kubiak-Tolsdorf sitzt im Rollstuhl. Grundsätzlich kein Hindernis für sie. Die Wuppertalerin ist viel in der Stadt unterwegs, immer mit Bus und Schwebebahn. Doch so reibungslos wie gedacht, geht dabei selten was. Mal ist der Aufzug zur Schwebebahnstation defekt, mal der einzige Platz im Bus für Rollstühle von Kinderwagen besetzt. Dann muss Daniela Kubiak-Tolsdorf auf den nächsten Bus warten.

Schwebebahnfahrer macht auch noch dummen Spruch

Daniela Kubiak-Tolsdorf ist auf Rampen angewiesen

Vor zwei Monaten habe sie dann den Kaffee endgültig aufgehabt, erzählt sie. Ein Schwebebahnfahrer wollte ihr die Rampe zum Einsteigen nicht ausklappen. Seine Begründung: Er habe schon Verspätung und keine Zeit dafür. Die Frau wehrte sich und blockierte mit den Händen die Tür. Letztendlich durfte sie dann doch mitfahren. Der Preis für ihre Hartnäckigkeit: Am Ziel bekam sie noch einen dummen Spruch vom Fahrer über Lautsprecher hinterher geschickt.

Viele geben einfach auf

Für Sandra Heinen ist das kein Einzelfall. Sie ist seit 12 Jahren die Behindertenbeauftragte der Stadt Wuppertal und hört immer wieder von Problemen im ÖPNV. Im Gegensatz zu Daniela Kubiak-Tolsdorf, würden die meisten Menschen mit Behinderung in diesen Situationen aufgeben. Sandra Heinen mahnt deshalb noch mehr und bessere Schulungen für Bus- und BahnfahrerInnen an. Und insgesamt auch mehr Offenheit von uns allen.

E-Scooter müssen draußen bleiben

Ein anderer Fall ist Birgit Manitius. Die 65-jährige Wuppertalerin ist schon lange an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Seit einigen Jahren kann sie nur noch wenige Schritte gehen und fährt seitdem einen Elektro-Scooter. Bis Ende letzten Jahres durfte sie mit ihrem Scooter auch Schwebebahn fahren – in die Oper, ins Theater oder Kino. Das geht jetzt nicht mehr.

Kaum E-Scooter für ÖPNV geeignet

Nur wenige E-Scooter tragen ein Label für den ÖPNV

Seit 1. April müssen E-Scooter auch in der Schwebebahn ein Label des Herstellers tragen. Es zeigt, dass das Fahrzeug die gesetzlichen Vorgaben für eine Fahrt mit den ÖPNV erfüllt. Birgit Manitius Scooter erfüllt die Kriterien nicht. Ihr fehlt eine separate Feststellbremse. Und schon ist sie raus aus Bus und Bahn.

Mehr Offenheit und flexibles Handeln

Sandra Heinen von der Stadt Wuppertal wünscht sich hier ein flexibles Handeln von Stadtwerken und Gesetzgeber. Denn nur etwa zehn Prozent der Menschen mit Behinderung, die einen E-Scooter nutzen, kommen mit dem kleinen Modell, das das Label trägt, im Alltag zurecht. Einfach einen anderen Scooter kaufen, geht nicht: Die Fahrzeuge sind teuer und selbst der größte Hersteller bietet in seiner Modellpalette nur einen einzigen Scooter an, der das Label tragen darf.