Untervermietung in NRW: Das muss man wissen

In einigen Ballungsräumen in NRW ist das der Fall. So verhindern in Bonn, Dortmund, Köln und Münster spezielle Satzungen, dass zu viel Wohnraum zweckentfremdet wird. Wer in diesen Städten ohne Genehmigung Wohnraum zur Kurzzeitvermietung nutzt, kann mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro belangt werden. Ansprechpartner für Ausnahmen sind die Wohnämter.