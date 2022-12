Trotz mutmaßlicher Straftaten aus U-Haft entlassen

Sie haben sich in Sachen Kindesmissbrauch und Drogenhandel mit Waffen strafbar gemacht - und wurden dafür später verurteilt. Trotzdem waren sie zunächst aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Insgesamt mussten in diesem Jahr bereits fünf mutmaßliche Straftäter aus der U-Haft freigelassen werden, weil NRW-Gerichte oder andere Behörden zu langsam gearbeitet haben.

NRW-Justizministerium: Mehr Entlassungen als im Vorjahr

Das erklärte das NRW-Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Daten stammen von Anfang Dezember und treffen damit nur eine vorläufige Aussage für das ganze Jahr. Im Vorjahr fiel die Zahl geringer aus - da wurden bis Mitte Dezember drei mutmaßliche Straftäter freigelassen, also zwei weniger als 2022.

Gegen die fünf freigelassenen mutmaßlichen Straftäter waren Strafverfahren in Sachen sexuellem Kindesmissbrauch, Drogenhandel, bandenmäßiger Umsatzsteuerhinterziehung und Bandendiebstahl eingeleitet worden. Mehrere Verfahren dauern noch an - nur die in Sachen Kindesmissbrauch und Drogenhandel mit Waffen sind mittlerweile abgeschlossen.

Keiner der fünf Freigelassenen flüchtig

Glück im Unglück für die Justiz: Nach Angaben des Ministeriums war keiner der fünf mutmaßlichen Straftäger nach der Freilassung aus der U-Haft flüchtig geworden.

Nähere Gründe für die Freilassung sind bislang nicht bekannt. In früheren Jahren waren zum Beispiel Prozesse geplatzt, weil Richter krank waren. Spätestens nach sechs Monaten Untersuchungshaft ist bei jedem Gefangenen von einem Gericht zu prüfen, ob die Fortdauer gerechtfertigt ist. Ist sie das nicht, muss der oder die Inhaftierte entlassen werden.

Für Gefangene in Untersuchungshaft gilt das Beschleunigungsgebot. Bedeutet: Ihre Strafverfahren müssen mit größtmöglicher Beschleunigung durchgeführt werden. Denn schließlich sind sie nur Beschuldigte - womöglich aber unschuldig.

Über dieses Thema berichteten am 27.12.2022 auch die WDR-Hörfunknachrichten, unter anderem bei WDR5.