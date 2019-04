Der Bund der Steuerzahler hat erstmals die Hundesteuersätze für alle Städte und Gemeinden in NRW verglichen und die Ergebnisse am Dienstag (30.04.2019) veröffentlicht. Die Unterschiede sind demnach immens. Laut der Untersuchung ist die Hundehaltung in der Gemeinde Lienen im Kreis Steinfurt mit 24 Euro im Jahr am günstigsten. Die Stadt Hagen nimmt dafür mit 180 Euro mehr als sieben Mal so viel.

Hunde in der Stadt oft teurer

Große Unterschiede gibt es auch bei der Besteuerung von so genannten gefährlichen Hunden. Darunter fallen nach dem Landeshundegesetz zum Beispiel Pitbull, Terrier und Bullterrier. Die Stadt Solingen verlangt für die Haltung solcher Tiere 1.200 Euro pro Jahr, die Gemeinde Legden im Münsterland nur 120 Euro.