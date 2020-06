Neue Vorwürfe im Corona-Skandal um Tönnies

Kreis Gütersloh will der Sache nachgehen

" Nachdem geklärt werden konnte, dass hier eine Quarantäne vorliegt, wurden die Touren gestoppt ", sagte ein Tönnies-Sprecher. Damit widerspricht sich das Unternehmen selbst, denn zuvor hatte ein Sprecher dem WDR geschrieben, dass die Quarantäne bereits am Samstag (20. Juni) geklärt gewesen sei.

Der Kreis Gütersloh will der Sache nun nachgehen. " Wenn das so ist, wird es eine Ordnungsverfügung geben, ein Bußgeld oder sonst etwas ", sagte Landrat Georg Adenauer ( CDU ) dem WDR .

Lkw sorgten in den Niederlanden für Aufsehen

Am gleichen Wochenende hatten Tönnies beziehungsweise Lkw der zum Konzern gehörenden Spedition Tevex in den Niederlanden für ein gewisses Aufsehen gesorgt. Auf einem Umschlagplatz für Obst und Gemüse in Venlo tauchten am Samstag zuerst vereinzelt, dann über die Tage bis zu 80 Lkw mit Aufliegern von Tönnies und Tevex auf.

Fahrer des Spediteurs Matthias Weiße machen Fotos und Videos. Sie stellen sich Fragen: Corona-Alarm in Gütersloh und hier sitzen Fahrer vor ihren Tönnies-Anhängern?

Der WDR fragte nach: Die Tönnies-Anhänger waren zu einem Geschäftspartner in die Niederlande gebracht worden. Der hatte die Ware umgepackt und für die Kunden zusammengestellt. Wer aber sind die Fahrer? Wegen der Quarantäne schreibt Tönnies: ". .. haben dritte Logistikunternehmen die Fahrten für uns ausgeführt. […] Die Fahrer stehen bei diesen Aufgaben in keinem persönlichen Kontakt, da lediglich die Auflieger angedockt und abgedockt werden. “

Gewerkschafter: Regelmäßige Zusammenarbeit mit externen Logistikpartnern

Externe Logistikpartner - mit solchen arbeitet Tönnies regelmäßig zusammen. Das weiß Gewerkschafter Michael Wahl, der speziell Arbeitskräfte in der Logistikbranche betreut. Er sagte, die externen Fahrer hielten sich auf dem Werksgelände auf, seien mit anderen Mitarbeitern in Kontakt.