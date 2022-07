Uniklinik-Chef: Versorgung durch Streik "massiv" beeinträchtigt

Im Ringen um bessere Arbeitsbedingungen gehen die Streiks an den sechs Unikliniken in NRW mit unverminderter Härte weiter. Auch nach zehn Wochen ist ein Ende noch immer nicht in Sicht. Die Auftaktkundgebung am Donnerstag fand am Uniklinikum Essen statt.

Uniklinik-Chef: Durch Streik "bedrohliche Situationen"

Jochen A. Werner, Uniklinik Essen

Dessen ärztlicher Direktor, Jochen A. Werner, sieht die gesundheitliche Versorgung durch den Streik "massiv" beeinträchtigt. Der durch coronabedingte Ausfälle zusätzlich verschärfte Personalmangel gepaart mit den andauernden Streikmaßnahmen führe mitunter auch zu "akut bedrohlichen Situationen" , so Werner.

Allein am Uniklinikum Essen mussten rund 2.600 mehr oder minder dringliche Operationen seit Streikbeginn Anfang Mai verschoben werden. An allen sechs Unikliniken sind es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur schon zwischen 10.000 und 12.000 Operationen.

Streik für mehr Pflege-Personal

Die Gewerkschaft Verdi führt mit den Beschäftigten der Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster seit vielen Wochen einen Arbeitskampf, um spürbare Verbesserungen insbesondere in der chronisch unterbesetzten Pflege, aber auch in anderen Klinikbereichen zu erreichen. In einigen Teilen Deutschlands gibt es längst einen sogenannten "Tarifvertrag Entlastung", der genaue Personalbemessungen regelt.