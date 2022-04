Warnstreiks an NRW-Unikliniken

Laut Verdi streiken heute und morgen pro Standort jeweils rund 100 Beschäftigte. Verdi-Vertreter erwarten überschaubare Auswirkungen an den Kliniken. An der Uniklinik Münster werden allerdings alle geplanten Operationen und Termine verschoben. Die Notfallversorgung sei aber sichergestellt, hieß es von der Klinik. An der Uniklinik Köln sind zwei der 22 OP-Säle geschlossen. Kleinere Eingriffe müssten deshalb verschoben werden, teilte die Klinik mit. Es gebe aber keine weiteren nennenswerten Einschränkungen. Der Streik wird morgen an allen Standorten fortgesetzt.