Weiter Notbetrieb: Darum geht es bei den Streiks an NRW-Unikliniken

Was denken die Arbeitgeber?

Für die Ziele der Beschäftigten bringt die Arbeitgeberseite durchaus Verständnis auf, allerdings fehlten am Markt weiterhin insbesondere Pflegekräfte. Zur Zeit hindert vor allem eine rechtliche Hürde die Arbeitgeber daran, die Tarifverhandlungen auch formal aufzunehmen, so die Vertreter der Uniklinken. Das Problem: Die Kliniken an den Universitäten sind Teil des Tarifvertrages der Länder. Doch die anderen Bundesländer wollen in dem Konflikt nicht mitverhandeln. Damit ist der Streik ein reines NRW-Problem.