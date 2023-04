Vor fast 30 Jahren hält Kaiman Sammy tagelang an einem Baggersee bei Dormagen Badegäste, Feuerwehrleute, Angler rund Taucher in Atem. Das junge Krokodil wird im Sommer 1994 von seinem Besitzer an der Leine ausgeführt, reißt sich los und taucht ab. Der See wird gesperrt und die Jagd beginnt. Sammy beherrscht die Schlagzeilen, bis ein Taucher ihn schließlich mit bloßen Händen fängt. Das verängstigte und hungrige Reptil kommt nach mehreren Zwischenstationen in eine Alligator-Farm in Hessen. Dort stirbt Deutschlands bekanntestes Sommerloch-Tier 2013 im Alter von 24 Jahren.