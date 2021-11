Corona trifft Fußball: Für ungeimpfte Profikicker wird es unbequem

Spielbverbot für Ungeimpfte?

Nachdem der Chef des Weltärztebverbandes Frank Ulrich Montgomery schon ein Spielverbot für Kimmich und Co gefordert hatte, wird auch in der Politik längst eine 2G-Regel für Fußballprofis debattiert. So war das bei der Ministerpräsidentenrunde am letzten Donnerstag auch Thema der Länderchefs. Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten seien sich " sehr schnell einig " gewesen, " wenn Zuschauer im Stadion 2G beachten müssen, dass das nach unserer Auffassung auch für die Profis gelten soll ", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nach den Bund-Länder-Beratungen in Berlin. Allerdings sei noch unklar, ob sich dieser Beschluss auch für Profisportler bei ihrer Berufsausübung durchsetzen lasse.