Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen sich die Verursacher aus dem Staub machen, steigt seit Jahren an. Zwischen 2013 und 2017 kletterten die Unfallfluchten stetig von 117.000 auf 136.000 Fälle pro Jahr, wie das Landespolizeiamt in Duisburg am Samstag (23.02.2019) mitteilte. Die Aufklärungsquote lag 2017 bei 44 Prozent.