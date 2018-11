Unfälle durch illegale Autorennen fast verdoppelt

Wo gibt es besondere Einheiten der Polizei?

In Köln und Düsseldorf gibt es Sondereinheiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In Düsseldorf ist vor allen Dingen die Poser-Szene aktiv: Menschen mit viel Geld würden dies zeigen - mit Luxusautos und teuren Uhren, die am Handgelenk zum Fenster raushängen. So schildert es die Polizei Düsseldorf, die mit der "AG Tuning" gegen Lärm und Verkehrsgefährdung der aufgemotzten Autos vorgeht.

In Köln gibt es die "Ermittlungsgruppe Rennen" . Sie war die erste Sondereinheit dieser Art in Deutschland. In Köln sind die illegalen Rennen ein besonderes Problem. Mehrere Menschen sind hier durch Raser-Unfälle gestorben.

Wer begeht illegale Autorennen?

Laut LZPD gibt es folgende Täter-Typologie: Meist Männer zwischen 18 und 27 Jahren, die sich innerorts Rennen liefern über das ganze Jahr verteilt. Der Schwerpunkt ist am Wochenende, vorwiegend zwischen 19 und 2 Uhr. Dabei liegt "in den seltensten Fällen Alkohol- und/oder Drogenkonsum vor."

Was tut die Polizei dagegen?