Sie stammen aus Wuppertal, Köln und Dortmund. Vier junge Menschen aus NRW sind bei dem Unfall in Südtirol ums Leben gekommen. Ein betrunkener Autofahrer war in der Nacht zu Sonntag (05.01.2020) in Luttach in eine Gruppe Skifahrer gerast. Dabei wurden sieben Menschen getötet und weitere zehn verletzt.

Angehörige vor Ort

An der Unfallstelle brennen Kerzen, Anwohner und Urlauber haben Blumen niedergelegt. Abgeschirmt von der Polizei sind heute auch einige der Angehörige nach Luttach gekommen. Sie wollten sich ein eigenes Bild von dem Ort machen, an dem sich der schreckliche Unfall abgespielt hat.

Begleitet von Seelsorgern haben sie erst das Hotel besucht, in dem die Reisegruppe untergebracht war, anschließend ging es zur Unfallstelle an der Hauptstraße.

Unterstützung angeboten

Vier der Todesopfer stammen aus Nordrhein-Westfalen, zwei weitere aus Hamburg und Niedersachsen. Auch hier ist die Anteilnahme groß. Der Wuppertaler Oberbürgermeister Andreas Mucke, aus dessen Stadt zwei Opfer kommen, hat den Angehörigen seine Unterstützung zugesagt: " Zunächst einmal werde ich noch mal ganz persönlich die Hilfe der Stadt anbieten. Das ist für mich auch wichtig, denn es geht hier um Menschen. Und das sind nicht irgendwelche Zahlen, sondern das sind Menschen – Menschen dieser Stadt. "

Auch bei den Wuppertaler Bürgern sei die Anteilnahme groß. Viele bieten ihre Unterstützung an, sagt der Bürgermeister. "I ch habe schon auch E-Mails bekommen von Unternehmern, die gesagt haben: Können wir vielleicht finanziell unterstützen? Da gibt es eine Menge Solidarität, was ich auch gut und wichtig finde. Denn die Trauer, den Schmerz kann man jetzt nicht lindern, aber zumindest kann man bisschen Last wegnehmen. "

NRW-Opferschutzbeauftragte schaltet sich ein

Psychologische Unterstützung bekommen Angehörige und Verletzte auch vom Land Nordrhein-Westfalen. Die NRW-Opferschutzbeauftragte Elisabeth Auchter-Mainz hat dafür schon erste Schritte eingeleitet: