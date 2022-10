Unfall im Schwimmunterricht in Kleve-Materborn: Kind schwebt in Lebensgefahr

An einer Grundschule in Kleve-Materborn gab es einen Unfall beim Schwimmunterricht in einem Schulschwimmbad. Eine Achtjährige wurde leblos im Wasser gefunden.

Zwei Lehrkräfte waren dabei, als gegen 10.30 Uhr der Körper des Kindes im Wasser entdeckt wurde. Die beiden versuchten sofort, das Kind zu reanimieren. Ein Rettungshubschrauber flog die Achtjährige in eine Klinik nach Duisburg.

Kind schwebt noch in Lebensgefahr

Das Kind schwebt aktuell noch in Lebensgefahr. Die Kinder der dritten Klasse einer Grundschule hatten an diesem Vormittag Schwimmunterricht in einem Schulschwimmbad in Kleve.

Über das Thema berichtet auch die Lokalzeit aus Duisburg am 27.10.2022.