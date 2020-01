Nach dem schweren Unfall eines 15-Jährigen mit einem Silvesterknaller in Gelsenkirchen ermittelt jetzt die Polizei. Es sei nicht auszuschließen, dass der Böller illegal gewesen sei, sagte ein Sprecher am Donnerstag (02.01.2020).

Nach OP im künstlichen Koma

Der 15-Jährige war in der Silvesternacht in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach ersten Meldungen soll er nach einer Not-OP in ein künstliches Koma versetzt worden sein. Unter anderem musste ein Finger amputiert werden. Die gravierenden Verletzungen des Jugendlichen legen die Vermutung nahe, dass es sich nicht um einen zugelassenen Feuerwerkskörper gehandelt habe, so die Polizei.

Nach Angaben des Sprechers hatte der Jugendliche den Böller gemeinsam mit Gleichaltrigen gefunden, angezündet und einen Topfdeckel darüber gehalten. Die Detonation sei so gewaltig gewesen, dass der Deckel zersprungen sei.

