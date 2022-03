UN-Vollversammlung verurteilt Russlands Krieg mit großer Mehrheit

Die UN-Vollversammlung in New York verurteilte die Invasion in der Ukraine und hat Russland zu einem sofortigen Abzug des Militärs aufgefordert. 141 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben in New York für eine entsprechende Resolution gestimmt, 35 Länder enthielten sich. Fünf lehnten den Beschluss ab - darunter China.

Die Vereinten Nationen kritisierten auch Putins Entscheidung, die Atomstreitkräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.

Die Resolution kann nicht durch ein Veto im Sicherheitsrat blockiert werden, wo Russland einen ständigen Sitz hat. Derartige Notfallsitzungen der Vollversammlung sind vergleichsweise selten. Das Auswärtige Amt erklärte vor der Abstimmung, die Bundesregierung hoffe auf "ein breites Signal" der Welt an Russland.