UN-Klimakonferenz geht mit Einigung auf Klima-Fonds zu Ende

Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist zu Ende gegangen. Nach langen Verhandlungen steht jetzt ein Papier fest, in dem weltweite Maßnahmen gegen den Klimawandel beschlossen werden. Die Teilnehmer haben sich auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt.