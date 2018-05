Endspurt für UN-Klimakonferenz in Bonn

In Bonn endet am Donnerstag (10.05.2018) ein Vorbereitungstreffen für die nächste große Weltklimakonferenz im Dezember im polnischen Kattowitz. Mehr als 4.000 Delegierte aus fast allen Ländern der Welt haben in Bonn versucht, den Text für das geplante Regelwerk zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens möglichst konkret zu fassen.

Für knapp zwei Wochen waren die Delegierten zum UN-Klimagipfel an den Rhein gekommen - zum Sitz des UN -Klimasekretariats.