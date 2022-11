2. Tag – Proteste auf der COP: Inspirierende Begegnungen und einschüchternde Passkontrolle 

High: Als ich an diesem Morgen das Konferenzgelände betrete, laufe ich direkt in eine Protestaktion rein. Indigene Menschen halten Plakate hoch, auf denen steht: 1.5 Grad to stay alive – übersetzt: Wir brauchen das 1.5 Grad Ziel, um am Leben zu bleiben. Und sie rufen: " What do we want? Climate Justice !" Also: Was wollen wir? Klimagerechtigkeit!

Genau das ist eines der Kernthemen der diesjährigen Klimakonferenz. Wie unterstützen Industriestaaten den globalen Süden? Also Länder, die schon jetzt massiv unter der Klimakrise leiden. Ich muss an die Flutkatastrophe in Pakistan vor ein paar Wochen denken. Die Menschen, die da protestieren, haben große Angst, schon bald ihre Heimat zu verlieren. Mich berührt das sehr.