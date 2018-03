Zehntausende Autofahrer haben sich 2017 nicht an die Umweltbestimmungen in NRW -Großstädten gehalten. Einer Umfrage der Agentur dpa zufolge summierten sich die Verstöße in den Umweltzonen in Köln, Düsseldorf oder Essen auf fast 67.000. Dabei war meistens die grüne Plakette am Fahrzeug falsch beschriftet oder aufgehängt - oder sie fehlte ganz. Ohne diese Plakette darf man die 17 NRW-Umweltzonen nicht befahren.