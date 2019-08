Am Mittwoch (21.08.2019) will die DUH Gespräche mit dem Deutschen Städtetag führen, um die Städte zu einem Böller-Verbot an Silvester in der Innenstadt zu bewegen.

Was soll durch das Verbot erreicht werden?

Die Deutsche Umwelthilfe fordert für Innenstädte mit hoher Luftbelastung ein Verbot für private Silvester-Böller. Die Verbote sollen ab diesem Winter gelten. Laut Umwelthilfe verursacht das Feuerwerk zum Jahreswechsel 16 Prozent des Feinstaubs, der in einem ganzen Jahr im Straßenverkehr entsteht.

Nichts einzuwenden hat die DUH jedoch gegen professionell und zentral organisierte Silvester-Feuerwerke außerhalb der belasteten Innenstadtbereiche.

Wie schädlich sind Feuerwerke?

Problematisch beim Feuerwerk ist der Ruß, der als Feinstaub in der Luft bleibt. Winzige, freiwerdende Teilchen können dabei in die Lunge gelangen. Feinstaub kann Erkrankungen der Atemwege und Probleme mit dem Kreislauf verschärfen - ein Risiko für Lungenkranke und Asthmatiker.