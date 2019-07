Feuerwerk produziere zuviel Feinstaub

Laut Umwelthilfe verursacht allein das Feuerwerk von Privatleuten zum Jahreswechsel 16 Prozent des Feinstaubs, der in einem ganzen Jahr im Straßenverkehr entsteht. Die Organisation will Böller und Raketen von jedermann und an jedem Ort deswegen verbieten lassen - zum Beispiel durch geänderte Luftreinhalte-Pläne.

Ein Vorschlag der Umwelthilfe: Feuerwerk könne auch von professionellen Veranstaltern angeboten werden, am besten außerhalb der Stadtzentren. In den Millionenmetropolen Berlin und München gibt es schon konkrete Pläne der Verwaltungen, in dicht bewohnten Gebieten laute Böller an Silvester zu verbieten.