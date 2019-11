Umwelthilfe klagt für sauberes Wasser in NRW

Angesichts der schlechten Grundwasserqualität in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen verklagt die Deutsche Umwelthilfe die Landesregierungen beider Bundesländer. Wegen Überdüngung werde der Grenzwert für Nitrat an vielen Stellen überschritten, teilte die Umwelthilfe mit. Die Behörden hätten über Jahre versagt. Am Mittwoch (20.11.2019) stellt die Umwelthilfe in Berlin Details der Klage vor.