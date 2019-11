Bürger in NRW produzieren weniger Müll

Weniger Müll, weniger Wasserverbrauch, weniger Abwasser: Die Umweltbilanz der Bürger in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Jahren in einer ganzen Reihe von Punkten spürbar verbessert. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag (07.11.2019) mit.

Deutlich weniger Müll