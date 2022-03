Ukraine-Geflüchteten helfen: An wen kann ich mich wenden?

" Alle Angebote gehen dann an die Ehrenamt Agentur, und dort schauen sie, was zu welchen Bedarfen passt." Wer bereits Menschen bei sich untergebracht hat, kann sich an eine zentrale Koordinationsstelle beim Essener Sozialamt in der Steubenstraße wenden. Dort werden die Ankommenden registriert. Und dort gibt es auch alle weiteren Infos, Essensgutscheine, den Zugang zur Kleiderkammer der Stadt und sogar - dank der Spende eines Telekommunikationsanbieters - kostenlose Prepaidkarten fürs Handy.

Die Stelle ist laut Stadt unter 0201 8850300 rund um die Uhr und am Wochenende auch telefonisch erreichbar. "Auch, wer nur für kurze Zeit Unterkunft anbieten kann, kommt hier weiter", sagt die Sprecherin. Denn die Stadt selber hat auch Unterbringungen vorbereitet, auf die die Geflüchteten ausweichen können. Außerdem wichtig zu wissen: Wer sich einmal registriert und sein "Schutzbegehren" geäußert hat, bekommt Anrecht auf staatliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. So hat es die NRW-Landesregierung vergangene Woche zumindest versichert.

Infos auf Internetseiten der Städte und Gemeinden

Ähnlich wie in Essen läuft es in vielen anderen Städten und Gemeinden. Bislang verwalten die Kommunen private Unterbringung und Hilfe alle auf ihre - teils schon seit der letzten großen Flüchtlingswelle 2015 bewährte - Weise. Wer helfen will, sollte zunächst auf die Homepage der eigenen Kommune schauen - fast alle haben dort eine Sonderseite. Dort finden sich meist die wichtigsten Infos und Kontakte - und oft auch eine zentrale Telefonnummer, wie in Essen. Oft lautet die Emailadresse ähnlich wie die Essener - so in Düsseldorf zum Beispiel ukraine-hilfe@duesseldorf.de.