Scholz zu schweren Waffen an Ukraine - was denn jetzt?

Dass es auch anders geht, zeigen andere Länder. So kündigte die Niederlande am Dienstag an, Panzerfahrzeuge an die Ukraine zu liefern. Die britische Regierung will weitere Artilleriegeschütze geben. Und die USA haben nur wenige Tage nach der Ankündigung eines neuen Militärpakets bereits erste Lieferungen an die ukrainische Grenze gebracht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Scholz deutete am Dienstag hingegen nur an, dass Deutschland bereit sei, die Lieferung von Artillerie aus den USA oder den Niederlanden zu unterstützen. "Auch da sind wir bereit, das Notwendige zu tun", sagte der Kanzler, ohne Einzelheiten zu nennen.

Unzufriedenheit über Scholz bei der FDP

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Die Diskussion um die Rolle Deutschlands dürfte nach dem Scholz-Auftritt weitergehen - auch innerhalb der Ampel. So zeigte sich die Düsseldorfer FDP -Politikerin und Vorsitzendes des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, in einer ersten Reaktion enttäuscht. Es sei " zu wenig Konkretes " gekommen. " Die Aussage dazu, dass man sich in der Welt umschauen solle, es würden alle wie Deutschland machen, ist in der Sache nicht korrekt. Wir laufen noch zu sehr hinterher ."

Appell für Lieferung schwerer Waffen

Militärexpertin Claudia Major

Auch die Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik weist darauf hin, dass andere Länder bereits mehr tun. " Das heißt, wir hätten sicherlich Unterstützung von unseren Partnern in EU und NATO , wenn wir auch schwere Waffen liefern würden ", sagte sie dem WDR . Die Ukraine brauche schweres Gerät wie gepanzerte Fahrzeuge, Flugabwehr und Artillerie, um sich gegen die russische Großoffensive zu verteidigen.

" Wenn wir die Ukrainer mit Waffenlieferungen nicht weiter unterstützen, droht Russland diesen Angriffs- und Vernichtungskrieg zu gewinnen. " Die ersten Wochen des Krieges hätten gezeigt, dass Waffenlieferungen einen Unterschied machten. Doch die jetzt von Scholz zugesicherte Waffen-Finanzierung wirke erst langfristig. " Wir haben aber jetzt ein kurzfristiges Problem mit der Großoffensive, die im Donbass gestartet ist. " Deshalb brauche es jetzt die " schnelle Hilfe ".