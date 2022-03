Ukraine: Darum sind Geldspenden am besten

In der "Aktion Deutschland hilft" sind viele große Hilfsorganisationen wie etwa Care und Malteser vereint. Das Bündnis plädiert für Geldspenden: Damit könne vor Ort bedarfsgerecht eingekauft werden. Sachspenden würden hohe Kosten verursachen, weil sie sortiert werden müssen. Wegen der großen Spritpreise ist auch der Transport eine große Belastung. Außerdem sei nicht sichergestellt, dass das, was in Deutschland gesammelt wird, an den Grenzen zur Ukraine gebraucht wird.

Kleidung verrottet zum Teil

Zudem würden Sachspenden teilweise wichtige Hilfsketten blockieren, wenn Privatleute unorganisiert und ohne Lagermöglichkeiten beispielsweise Kleidung an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Die Spenden türmten sich dann bergeweise und seien nach Regen dann nicht mehr verwendbar.

Auch Kerstin Bandsom von der Welthungerhilfte spricht sich gegenüber dem WDR für Geldspenden aus, "weil man dann wirklich gezielt an den Grenzstationen sehen kann, wie die Hilfe eingesetzt werden muss".

Bei kleineren Vereinen konkret nachfragen

Spender bringen Hilfsgüter nach Bottrop

In Nordrhein-Westfalen sind allerdings auch eine Reihe von kleineren, lokalen Vereinen in der Ukraine-Hilfe aktiv. Bei ihnen sollte man sich genau erkundigen, mit welchen Spenden man am besten unterstützen kann.