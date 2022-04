Schlacht um den Donbass: "Putin möchte ein Erfolgserlebnis"

WDR: Der Westen bleibt ja dabei, nicht aktiv eingreifen zu wollen. Für wie realistisch halten Sie es, dass sich da im Moment eine Art Exit-Strategie abzeichnet? Also Putin diesen kleinen Erfolg im Osten zuzugestehen und darauf zu hoffen, dass er vom Rest der Ukrainer ablässt. Was halten Sie von dieser These?

Mangott: Ich denke, die ukrainische Führung wird das sicherlich nicht akzeptieren. Präsident Selenskyj hat deutlich gemacht, dass man keinen Zentimeter ukrainischem Territoriums abgeben wird. Das heißt, selbst wenn die Ukraine aus dem Donbass zurückgedrängt würde, würde sie militärisch weiter versuchen, eine Gegenoffensive zu starten. Und sie wird sich nicht darauf verlassen wollen, dass Putins Revanchismus dann irgendwie saturiert ist und er sich damit zufrieden gibt. Ich denke, das ist dann auch die Position, die der Westen einnehmen wird. Nämlich zu unterstützen, was immer die ukrainische Regierung in einer solchen Situation entscheidet.

Video starten, abbrechen mit Escape Offenbar russische Offensive im Osten der Ukraine WDR aktuell. . 15:53 Min. . Verfügbar bis 26.04.2022. WDR. Von David Frechenhäuser.

WDR: Was würden denn schwere Waffenlieferungen auch aus Deutschland in dieser Situation bewirken?

Mangott: Was die Ukraine braucht in dieser Schlacht um den Donbass sind sicherlich Artilleriesysteme, die auf lange Reichweite einsetzbar sind. Sie brauchen auch Drohnen, die eingesetzt werden können. Sie brauchen auch Unterstützung, was gepanzerte Fahrzeuge anbetrifft. Denn hier werden sich wirklich im flachen Land Panzerarmeen gegenüberstehen und da ist die Ukraine im Augenblick noch deutlich in der Unterzahl, was die Waffensysteme betrifft. Das heißt, wenn die Ukraine eine realistische Chance haben sollte, sich gegen diese Offensive im Donbass zu behaupten und die Russen zurückzuschlagen oder zumindest nicht weiter vordringen zu lassen, braucht sie solche schweren Waffensysteme.