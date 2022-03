Russische Oligarchen: Werden sie wirklich enteignet?

Die EU kritisierte in der Veröffentlichung der Sanktionsliste unter anderem Mordaschows Beteiligungen an einer Bank, die " als persönliche Bank hochrangiger Beamter der Russischen Föderation gilt ". Das Institut habe unter anderem Zweigstellen auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim - " und so deren Eingliederung in die Russische Föderation verfestigt ".

Darf die Europäische Union denn einfach eine Yacht beschlagnahmen?

Bei den Sanktionen gegen Personen geht es nicht um Enteignung, es geht um das Einfrieren von Vermögenswerten (engl. = asset freezing). Und das darf die Union, genauer gesagt der Europäische Rat, also das Gremium aller Staatschefs der Union. Bei jeder Person wird die Sanktion individuell begründet, bei TUI-Großaktionär Mordaschow sind das zum Beispiel seine beschriebenen Bankbeteiligungen.

Zudem profitiere Mordaschow "von seinen Verbindungen zu russischen Entscheidungsträgern". Der Rat beschließt diese Verordnung gegen die Personen, und alle Mitgliedsländer müssen diesen Rechtsakt dann durchsetzen. Festgelegt ist das in dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

Zuständig für die Vollstreckung der Sanktionen sind die Behörden der Mitgliedsländer. Die Banken in den EU-Ländern sind dazu verpflichtet, selbst die betroffenen Konten einzufrieren. Und zu den Vermögenswerten gehören nicht nur die Konten, sondern eben auch Aktien, Grundstücke, Häuser, Yachten und Jets.

Auch die USA wollen strenge Maßnahmen ergreifen, um das Eigentum der mit Sanktionen belegten Russen zu beschlagnahmen. Das Weiße Haus kündigte in der Nacht auf Mittwoch an, " eine Task Force ins Leben rufen, um die Vermögenswerte der sanktionierten russischen Unternehmen und Oligarchen zu identifizieren, aufzuspüren und einzufrieren - ihre Yachten, ihre Villen und alle anderen unrechtmäßigen Gewinne, die wir finden und nach dem Gesetz einfrieren können. "

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Großbritannien hat als Nicht-EU-Land eine eigene Sanktionsliste gegen russische Oligarchen. Die britische Regierung arbeitet nach Angaben der "Financial Times" inzwischen an weitergehenden Plänen. Demzufolge geht es um Beschlagnahmungen ohne Entschädigungszahlungen, also tatsächlich Enteignung. Allerdings dürften die Vorschläge eine gesetzliche Grundlage benötigen und könnten vor Gericht angefochten werden, berichtet die Zeitung weiter.

Dürfen sich die Personen verteidigen?

Diese Begründung muss die EU laut Rechtssprechung vorlegen, um damit den Personen die Möglichkeit zu geben, Stellung zu nehmen und gerichtlich gegen die Entscheidung vorzugehen. Mordaschow prüfe diese Option, so eine Sprecherin seines Stahlkonzerns. Andere auf der Sanktionsliste, wie Michail Fridman und Petr Aven haben bereits angekündigt, die Maßnahmen anzufechten.

Bringen die Sanktionen gegen diese Milliardäre überhaupt etwas?

Auch ein Milliardär kann sich nicht viele Luxus-Yachten kaufen, die mehrere hundert Millionen Euro kosten. " Es tut ihnen sicher weh ", davon geht die Russland-Forscherin Elisbeth Schimpfössel von der London School of Economics aus. " Aber was ihnen am meisten weh tut, ist, nicht mehr die Welt frei zur Verfügung zu haben ", sagte Schimpfössel am Mittwochabend dem WDR.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass diese Sanktionen den Oligarchen besonders weh tun. " Wenn da eine kritische Masse zusammen kommt, dann hat Putin auch die Loyalität der Oligarchen nicht mehr ", so die Forscherin.

Welche sicheren Häfen gibt es noch für die Oligarchen?

Mindestens fünf Superyachten russischer Milliardäre liegen Schiffsdaten zufolge derzeit auf den Malediven. Der Inselstaat im Indischen Ozean hat kein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Die Schiffe kamen nach Verhängung strenger westlicher Sanktionen gegen Russland als Vergeltung für den Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar in der Inselgruppe vor der Küste Sri Lankas an.

Die meisten Schiffe wurden zuletzt Anfang des Jahres noch in Häfen des Nahen Ostens vor Anker gesehen.

Übrigens...

Wo sich die Jets der Milliardäre aufhalten, ist ganz leicht bei Twitter zu sehen. Roman Abramowitsch ist wohl der berühmteste russische Oligarch. Er hat Gazprom gegründet und ist noch Besitzer des englischen Fußball-Clubs Chelsea. Am Mittwoch hat er angekündigt, ihn verkaufen zu wollen. Und Abramowitsch ist noch Besitzer des Jets LX-RAY. Das Privatflugzeug ist Dienstagnachmittag von Moskau nach Istanbul geflogen, von dort dann am Mittwoch weiter nach Ankara.