Russland-Ukraine-Krise: Welches Ziel verfolgen die USA?

Biden lehnt Gespräch mit Putin ab

Als die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP ), auch am Mittwoch noch sagte, " die Tür des Gesprächs " solle offen bleiben, hatte US-Außenminister Antony Blinken das zuletzt vereinbarte Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow bereits abgesagt. Und auch Biden will sich nun nicht mehr mit Putin treffen.

Welches Motiv verfolgen die USA?

In einem Interview mit der Zeitschrift "Stern" vor wenigen Tagen hatte Nina Chruschtschowa, Professorin für Internationale Politik an der New School in New York, eine interessante These aufgestellt. Zwar lässt sie keinen Zweifel daran, dass aus ihrer Sicht " Putins Russland ein Imperium des Bösen ist " - dennoch sieht sie die USA als Treiber des Konflikts: " Für mich sieht es nach einer gezielten US-amerikanischen Kampagne aus ", sagte die Urenkelin des sowjetischen Führers Nikita Chruschtschow. Die Entwicklungen der letzten Wochen erinnerten sie " in erschreckender Weise an das Vorspiel des Irak-Kriegs ". Damals habe die USA die Welt glauben gemacht, Saddam Hussein verfüge über biologische und chemische Massenvernichtungswaffen - was sich als falsch erwies. " Jetzt beschwört man die Gefahr einer russischen Invasion in die Ukraine herbei. "

Wieder Punkte sammeln nach Afghanistan-Niederlage?

Chruschtschowa ist überzeugt, dass Putin eigentlich keinen Krieg geplant habe. Zwar habe er den Konflikt mit der Ukraine durch die Annexion der Krim 2014 ausgelöst - die aktuelle Zuspitzung der Krise aber habe die USA zu verantworten: " Sie haben Truppenbewegungen beobachtet und haben entschieden, Alarm zu schlagen. " Ein Motiv der USA könne ihrer Meinung nach sein: " Ein Präsident, der Krieg führt, bleibt an der Macht. " Um sein angeknackstes Image nach dem Rückzug aus Afghanistan aufzupolieren, widme sich US-Präsident Joe Biden jetzt dem Schutz der Ukraine.

Bidens Dilemma: US-Bevölkerung will keinen Kriegseinsatz

Dagegen spricht allerdings, dass Umfragen zufolge die Bevölkerung in den USA mehrheitlich gegen einen militärischen Einsatz ihrer Truppen in der Ukraine ist. Das Online-Portal "Politico" stellte gerade fest, dass 58 Prozent der Befragten Biden dafür verantwortlich machen würden, wenn in Folge der Krise die Gaspreise in den USA steigen sollten. Und nicht einmal die Hälfte äußert sich überzeugt von Bidens Stärke in dem Konflikt.

Biden gehe ein Risiko ein, wenn er den militärischen Einsatz in Europa ausweitet, sagt auch Marco Overhaus, Experte für Transatlantische Beziehungen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, in Interviews. Sein Amtsversprechen sei gewesen, die USA wirtschaftlich und strukturell wieder auf die Beine zu stellen. " Da ist eine Krise in Osteuropa nicht hilfreich - sie lenkt von der innenpolitischen Agenda ab. " Viele US-Amerikaner lehnten die Rolle des Weltpolizisten für ihr Land ab - mit dem Ukraine-Einsatz könne Biden " nicht wirklich gewinnen ".