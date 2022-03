"Die Hälfte der Bevölkerung steht hinter Putin"

WDR: Und welche Rolle spielt der Ukraine-Krieg?

Riefer: Krieg wird in Russland zwar generell sehr negativ wahrgenommen, das weiß man zum Beispiel aus dem Georgien-Krieg 2008. Das, was in der Ukraine passiert, ist aber im Duktus der russischen Staatsführung kein Krieg, sondern eine Spezialoperation. Diese dient laut Putin der Befreiung und Entnazifizierung der Ukraine, weil dort angeblich drogensüchtige und besoffene Nazis an der Macht seien.

WDR: Das klingt sehr platt. Und das wird wirklich geglaubt?

Politologe Riefer: "Mythen der Sowjetzeit wirken fort"

Riefer: Auf uns wirkt das befremdlich, aber es kann funktionieren. Das hat zum einen mit der Geschichte des Landes zu tun: Es gibt viele Punkte und Mythen aus der Sowjetzeit, die weiterhin bereitwillig geglaubt werden. Dazu kommt, dass der Informationsraum in Russland stark zugeschnürt ist, andere Meinungen und Sichtweisen kommen in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht vor. Zumindest nicht im staatlich kontrollierten Fernsehen, das ungefähr 70 Prozent aller Russen als einzige Informationsquelle nutzen. Und es stehen natürlich auch die Repressionsorgane bereit. Wer sich auf die Straße traut und protestiert, wird weggetragen.

WDR: Einerseits sind seit Kriegsbeginn offenbar schon mehr als 10.000 Demonstranten verhaftet worden. Andererseits sieht man Bilder von Putin-Unterstützern, die sich ein "Z" auf das Auto malen und den Kriegskurs mittragen. Wie gespalten ist das Land?

Riefer: Das ist schwer, aus der Distanz zu beurteilen, vor allem, weil die Messinstrumente einer freien Gesellschaft hier nicht greifen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Unterstützung für Putin trotz allem relativ hoch ist. Ich schätze, dass zwischen 50 und 60 Prozent der Bevölkerung hinter seinem Kurs stehen. Aber nicht, weil sie seine Politik besonders gut finden. Sondern weil sie propagandistisch in diese Richtung erzogen wurden.