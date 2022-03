Flucht aus der Ukraine - Frauen und Kinder am polnischen Grenzort

Die ersten Meter auf polnischem Boden - der Grenzübergang Medyka am Abend, eisige Kälte unter null Grad. Es riecht nach Rauch von den kleinen Feuerstellen - Helfer haben sie aufgestellt. Frauen und Kinder kommen von der ukrainischen Seite, dick eingepackt in Jacken, Mützen, Decken - ihre Gesichter kaum zu erkennen. Sie drängen sich an den Zelten der Hilfsorganisationen.

Dort bekommen sie warmes Essen, Medikamente, Zahnbürsten, warme Kleidung. Und sie warten vor den Bussen, die sie von hier fortbringen sollen. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind dort schon 1,6 Millionen geflüchtete Ukrainer angekommen. Allein an diesem Tag sind 126.000 Menschen aus der Ukraine nach Polen geflüchtet.

Alex Nazarug hilft an der polnisch-ukrainischen Grenze.

Ihretwegen ist Alex Nasarug hier in Medyka. Der Deutsch-Ukrainer kommt aus Swisttal. Er bringt Hilfsgüter für seine Landsleute. Jetzt ist er umringt von Neuankömmlingen, beantwortet ihre Fragen: Wo bekomme ich Handykarten? Wann fahren die Busse? Ist das wirklich alles kostenlos? Alex hilft, so gut er kann. Vor zehn Tagen war er schon einmal hier und hat seine Schwiegereltern abgeholt.

Deutsch-Ukrainer aus Köln hilft an der Grenze

Am Tag zuvor hat Alex Nasarug im Spendenlager des Vereins Blau-Gelbes Kreuz in Köln zusammengesucht, was er mitnehmen will. Von seinen Freunden im Kriegsgebiet in der Ukraine weiß er, was am dringendsten benötigt wird: Windeln, Medikamente und Schlafsäcke: " Draußen liegt Schnee, es gibt keine Heizung mehr, " erzählt er. " Die Leute sitzen wegen des Beschusses nachts in den Kellern, dort ist es sehr kalt und sie frieren alle. Deshalb sind Schlafsäcke hoch im Kurs ."

Jeden Zentimeter in seinem Familienauto hat er vollgepackt. Gut 1.300 Kilometer ist er von Köln bis Medyka gefahren - 14 Stunden war er unterwegs. Polen wird für ihn nur ein Zwischenstopp sein - er wird später weiterfahren in die Ukraine. Die Stadt Riwne ist sein Ziel, gut 300 Kilometer westlich von Kiew - dort leben noch Verwandte und Freunde von ihm.

Alex Nasarug mit Kriegsflüchtenden an der polnisch-ukrainischen Grenze

Alex hat eine Frau und vier Kinder zuhause in Swisttal. Sie sorgen sich um ihn. Seine Reise ist gefährlich, das ist ihm bewusst. Aber er möchte seinen Beitrag leisten für die Ukraine, sagt er. Außerdem will er sicherstellen, dass die Hilfsgüter schnell dorthin kommen, wo sie gebraucht werden.

Er habe einen deutschen Pass, das sei ein Riesenvorteil. " Deshalb bin ich in der Ukraine nicht wehrpflichtig. Außerdem verstehe ich die Sprache und ich habe ein Auto. Das hat dort mittlerweile Seltenheitswert. " Vor gut zehn Tagen war Alex schon einmal in Medyka und hat seine Schwiegereltern abgeholt, nach ihrer Flucht aus der Heimatstadt Riwne. Deshalb kennt er sich gut aus.

Geflüchtete warten drei Tage am Grenzübergang

Katia und Natalia stehen mit ihren Kindern an einem Plastiktisch und essen, Hühnchen mit Gemüse. Seit langem die erste warme Mahlzeit. Endlich haben sie es über die Grenze geschafft.

Sie sind Schwägerinnen und aus Kiew geflüchtet, erzählen sie Alex. Doch in ihren Gesichtern ist keine Erleichterung. Sie sind erschöpft, ihre Kinder wirken überdreht. Katia versucht, ihr kleines Mädchen zu füttern, das Kind öffnet apathisch den Mund. Drei Tage haben sie am Grenzübergang warten müssen.

Zwei Frauen an der polnisch-ukranischen Grenze

" Bis zum Bahnhof, haben uns unsere Freunde gebracht. In den Zug einzusteigen war aber sehr schwer. Der Zug war überfüllt" , erzählt Natalia. " Mit unseren Kinder haben wir gerade noch geschafft einzusteigen. Es gab mehrere Alarmsirenen während der Fahrt. Zweimal, während wir in den Zug eingestiegen sind. Wir bekamen Angst. Es war furchtbar! "

Sie wussten nicht, ob der Zug beschossen wird und sie deshalb nach einem Luftschutzbunker suchen sollten oder in den Zug einsteigen, um sich und ihre Kinder zu retten.

Ein Wiedersehen ist ungewiss

Katia beginnt zu weinen. Natalia starrt auf den Boden. Ihre Männer sind Brüder - sie sind in Kiew geblieben, um zu kämpfen. Sie wissen nicht, wann und ob überhaupt sie sich wiedersehen. Katia wischt die Tränen ab und nimmt die kleine Tochter an ihre Hand. Alex zeigt ihnen den Weg zu den Bussen und erklärt, dass sie nichts dafür bezahlen müssen. Viele Neuankömmlinge glauben das nicht - in der Ukraine zahlen sie oft sehr viel Geld an Fahrer, die sie zur Grenze bringen.

Wohin Natalia und Katia wollen, fragt Alex. Eigentlich wissen sie das nicht. Erstmal in Polen bleiben. In der Nähe der Heimat und ihrer Männer. Dann steigen sie in den Bus.

Klavierspieler will Mut machen

Von irgendwo spielt ein Klavier - es wirkt eigenartig in der Dunkelheit und dem Gedränge der erschöpften Menschen. Am Straßenrand, hinter den Bussen, spielt ein junger Australier die ukrainische Nationalhymne. Helfer aus aller Welt kümmern sich hier um die Geflüchteten. Auch der Klavierspieler mit seiner Musik - wie um denen ein wenig Mut zu machen, die gerade so verzweifelt sind.

Klavierspieler an der polnisch-ukrainischen Grenze

Ein Paar ist sogar aus Menorca mit seinem Wohnmobil gekommen. Auf der Tür steht "Baby Milk Truck". Dort können Mütter ungestört und im Warmen ihre Babys stillen oder füttern.

Ein junger Russe hilft Frauen und Kindern beim Koffertragen. Er wolle ein wenig wieder gut machen, was die Regierung seines Landes den Ukrainern antue, sagt er.

Alex Nasarug kehrt zu seinem vollgepackten Auto zurück. Inzwischen ist es 23 Uhr. Morgen wird er die Grenze überqueren. Vorher ein bisschen schlafen - aber alle Hotels in der näheren Umgebung sind ausgebucht. Also macht Alex es sich unter einer dicken Daunendecke bequem, so gut es eben geht. Viel Schlaf wird er nicht bekommen.