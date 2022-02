Nach Angriff Russlands: Solidarität mit der Ukraine in vielen NRW-Städten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Die Internationale Gemeinschaft verurteilte den Angriff Russland. " Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts ", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). " Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste. "

"Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Solidaritätsaktionen im ganzen Land

Das Brandenburger Tor leuchtet in den ukrainischen Nationalfarben.

Bereits am Mittwochabend beleuchtete die Stadt Berlin das Brandenburger Tor in den ukrainischen Nationalfarben. Berlin setze damit ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine, wie die Senatskanzlei im Vorfeld mitteilte.

Eine ähnliche Aktion gab es auch an der NRW-Staatskanzlei in Düsseldorf, die ebenfalls in den ukrainischen Landesfarben erleuchtete. Dazu empfing Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, zu einem Gespräch.

Heute gegen Abend wird Wüst nach Informationen des WDR auch auf einer Kundgebung am Schadowplatz in Düsseldorf erwartet. Dort wollen Menschen in der Landeshauptstadt ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden.

Ähnliches ist am Samstag auf dem Schadowplatz geplant. Unter dem Motto #standwithukraine sollen dort ab 14 Uhr unter anderem Landtags- und Bundestagsabgeordnete der Grünen und der SPD sprechen.

Schon für heute rufen die Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP in Wuppertal zu einer Friedenskundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz im Stadtteil Barmen auf. Ab 17 Uhr wollen sie dort für "Solidarität mit der Ukraine und Frieden in Europa" demonstrieren.

Demo in Bielefeld geplant

Besonders belastend ist die Situation für Ukrainerinnen und Ukrainer, die in NRW leben. Die beiden in Bielefeld lebenden Ukrainerinnen Liana Demchenko und Olena Turow haben daher zu einer Demonstration aufgerufen, mit der sie ihr Mitgefühl für die Menschen in ihrer Heimat ausdrücken wollen.

Zu der Kundgebung am Freitag um 16 Uhr rufen mittlerweile auch die Bielefelder Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP auf.

Für Sonntag ruft der Verein "Blau-Gelbes Kreuz" in Köln zu einer Kundgebung auf. Ab 13 Uhr soll auf dem Roncalliplatz am Dom unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine! Frieden für Europa! Stoppt Putins Aggression Jetzt!“ demonstriert werden.

Oberbürgermeister aus Münster und Bielefeld entzünden Friedenslicht

In Münster entzündete Oberbürgermeister Markus Lewe gemeinsam mit seiner Amtskollegin aus Osnabrück, Katharina Pötter (beide CDU), bereits am Mittwoch - also vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine - ein Friedenslicht im historischen Friedenssaal des Rathauses.