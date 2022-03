Ukraine-Krieg: Propagandaschlacht und Kampf um die Bilder

Vom Schauspieler zum Staatschef: Wolodymyr Selenskyj

Eine große Rolle spielen soziale Medien, die vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj geschickt für seine Zwecke genutzt werden. Statt auf Pressekonferenzen und Interviews setzt er auf selbst produzierte Videos und Bilder, die er via Facebook und Twitter verbreitet. Dank seiner früheren Karriere als Schauspieler und Regisseur gelingt es ihm äußerst gut, sich hier zu inszenieren. Für Christian Stöcker, Professor für Digitale Kommunikation, handelt es sich um den " ersten Krieg in der Geschichte, der zwar mit einem kleinen, dafür aber wichtigen Anteil auch auf Social Media geführt wird ".

Nur wenig unabhängige Berichterstattung aus der Ukraine

Auch der Medienwissenschaftler Florian Zollmann sieht den Ukraine-Krieg als " Propagandaschlacht " und warnt im Deutschlandfunk davor, zu sehr auf ein simples " Gut/Böse-Schema " zu verfallen. Tatsächlich ist die Zahl der Journalisten, die gerade unabhängig aus der Ukraine berichten können, gering. Vor allem Informationen über Truppenbewegungen, angebliche Erfolge oder Verluste sind derzeit schwer zu verifizieren.

Fake News und staatliche Zensur in Russland

Wer sich in Russland über den Krieg informiert, bekommt ein gänzlich anderes Bild von der Lage. Die russischen Staatsmedien inszenieren die Ukrainer meist als Nazis und Faschisten, die die dort lebenden Russen drangsalierten. Bilder aus dem Krieg werden zu Fake News benutzt. So behaupteten russische Medien am Wochenende, die Zerstörung eines Wohnhauses in Kiew hätten die ukrainischen Truppen selbst verursacht durch eine fehlgeleitete Rakete. Recherchen des Faktencheck-Portals stopfake.org zeigen hingegen: Das stimmt so nicht.