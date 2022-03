Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine: Warum greift die NATO nicht ein?

Was tut die NATO aktuell?

Trotzdem ist das Bündnis nicht untätig. Mehr Luftüberwachung und Stationierung weiterer Truppen an der NATO -Ostflanke sollen ein Zeichen dafür setzen, dass die Nationen der Allianz geschlossen hinter den Partnern stünden - das sagte der ehemalige Vorsitzende des NATO -Militärausschusses, Klaus Naumann, im Deutschlandfunk. So kündigte Italien an, rund 3.400 Soldaten für die Sicherung der europäischen Bündnispartner zur Verfügung zu stellen. Französische und belgische Soldaten sollen den NATO -Standort Rumänien verstärken.

Was unternehmen die einzelnen NATO -Mitgliedsländer?