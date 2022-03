Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine: Was treibt Putin an?

Was will Putin eigentlich?

Putin will die Ukraine nach eigenen Angaben " entnazifizieren " und " entmilitarisieren ". Dahinter dürfte in Wahrheit der Wunsch stehen, das Führungspersonal in Kiew auszutauschen – und zu verhindern, dass die Ukraine der NATO beitritt.

Thomas Roth

Roth erklärt das so: " Was er will, ist, den Großmachtraum wiederherzustellen – also den Raum, von dem er denkt, dass er Russland historisch oder politisch zusteht. " Dies versuche Putin mit einer Brutalität, die sich Roth bislang nicht vorstellen konnte.

Wie weit wird Putin noch gehen?

Für Thomas Roth ist es nicht ausgeschlossen, dass Russland nach der Ukraine auch weitere osteuropäische Länder angreifen könnte. Prädestiniert dafür seien etwa Moldawien, ein Nachbarland der Ukraine, oder die baltischen Staaten (die der NATO angehören). Darüber hinaus " alle, die nicht unter dem Schutzschirm der NATO stehen ", so Roth.

Dass Putin vor wenig zurückschreckt, habe er bereits in der Vergangenheit bewiesen – das machte Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter deutlich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ist Putin noch zu stoppen?

Es klingt paradox - aber die aktuelle Aggression könnte Putin letztlich zu Fall bringen, sagt der frühere Korrespondent Roth. " Was wir sehen, ist der Anfang vom Ende des Regimes. Das zweitgrößte Land Europas auf Dauer besetzt zu halten, halte ich für wenig aussichtsreich ."

Norbert Röttgen

Der CDU -Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte im WDR , Putins Strategie bestehe darin, Angst zu schüren - und dem müsse der Westen entgegentreten. " Er möchte die Menschen ängstigen, damit wir es uns nochmal überlegen. Wollen wir wirklich der Ukraine, die Putin gerade überfallen hat, helfen, oder glauben wir nicht, wir sollten unsere eigene Haut retten und die Ukraine im Stich lassen? " Es sei außerdem wichtig, dass auch die Russinnen und Russen erfahren, was wirklich in der Ukraine geschehe.