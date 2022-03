Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine: Welche Rolle spielt China?

Fast eine Woche ist es her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Schon lange vor dem Krieg hat Russland seine Beziehungen zu China ausgebaut. Daran knüpft sich eine Frage, die auch Menschen in NRW beschäftigt:

"Welche Rolle spielt China in dem Krieg?" Marlies Gillmeister

" China versucht, seine Rolle aktuell so passiv wie möglich darzustellen. Das Land spielt in der aktuellen Lage aber nicht nur an der Seitenlinie mit “, sagt Bernhard Bartsch, Leiter External Relations des China-Institut Merics in Berlin.

Auf welcher Seite steht eigentlich China in dem Krieg?