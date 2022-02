Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine: Kommt der Krieg nach Deutschland?

Wie wahrscheinlich ist ein NATO-Bündnisfall?

Im Krieg in der Ukraine kann der NATO-Bündnisfall nicht eintreten. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Deswegen muss die NATO keine Truppen in die Ukraine schicken oder sonst in keiner Form in die Gefechte eintreten.

Dennoch hat die NATO in den vergangenen Tagen ihre Truppen im Baltikum an der Grenze zu Russland aufgestockt. Auch weitere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr wurden ins NATO-Land Litauen geschickt.