Papst und Woelki: Umstrittenes Gebet für Russland und Ukraine

Papst Franziskus will am Freitag mit einem diesem alten Ritual ein Zeichen im Ukraine-Krieg setzen. Gleichzeitig hat der Papst alle Bischöfe der Welt eingeladen, sich ebenfalls daran zu beteiligen. In Deutschland hat Kardinal Rainer Maria Woelki angekündigt, das Weihegebet am Freitag um 17 Uhr im Kölner Dom zu sprechen.

Umstrittenes Ritual

Das Ritual ist auch innerhalb der katholischen Kirche umstritten. " Die Vorstellung, dass man Russland dem Unbefleckten Herz Mariens weihen müsse, hat eine längere Tradition ", sagte der Dogmenhistoriker Michael Seewald von der Uni Münster. Sie gehe im Ursprung auf Berichte über Marienerscheinungen in Fatima in Portugal im Juli 1917 zurück.

Eine Anweisung der sogenannten "Seherkinder" von Fatima lautete, Russland dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. "Unbefleckt" bezieht sich auf die katholische Lehre, dass Maria, die Mutter von Jesus, frei von Sünde gewesen sei.

Neu ist die Einbeziehung der Ukraine

" Dahinter steckte, dass der russische Zar kurz zuvor in der Februarrevolution von 1917 abgesetzt worden war ", sagte Seewald. " Damals gab es in Westeuropa die Befürchtung, dass Russland vom christlichen Glauben abfallen könnte. " Das Gebet sei später im Kalten Krieg noch mehrfach wiederholt worden. " Dabei spielten auch antirussische Klischees eine Rolle. "

Neu sei jetzt, dass sowohl Russland als auch die Ukraine dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht werden sollten. Aber auch das sei nicht unproblematisch: " Man verfügt ja gleichsam über jemand anderen und übereignet diesen zwangsweise einer himmlischen Gestalt. "