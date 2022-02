Ihre Fragen zum Russland-Ukraine-Konflikt: Drohen uns Engpässe bei der Energie?

Doch statt durch Pipelines lässt sich Gas auch in flüssiger Form mit dem Schiff transportieren. Die USA haben bereits signalisiert, bei einem Stopp für Nord Stream 2 ihre Lieferungen von Liquefied Natural Gas (LNG) nach Europa auszuweiten. Dafür muss hierzulande aber die Infrastruktur ausgebaut werden.

Zwar kommen gerade mehr Tanker mit Flüssiggas aus den USA und auch Katar in Europa an. " Aber das reicht nicht ", sagt WDR-Wirtschaftsexperte Marksteiner. Denn ein Tanker transportiere in etwa so viel Erdgas wie durch eine große Pipeline an einem Tag ankommt. " So viele Tanker gibt es nicht, um das komplett aufzufangen. "

Wird die Politik uns Verbraucher entlasten?