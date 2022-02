Ukraine-Konflikt: Gibt es bald Krieg in Europa?

WDR: Welche Ziele hat Putin denn?

Härtel: Wir befinden uns in einer neuen, multipolaren Weltordnung, in der sich Russland im Nachteil sieht. Putin will seinem Land wieder eine wichtigere Position verschaffen. Die Strategie ist aber nicht immer klar. Mal zeigt sich Russland defensiv, ist besorgt um die Einhaltung seiner Grenzen, wenn es beobachtet, dass Länder wie die Ukraine der Nato beitreten könnten. Mal zeigt sich Russland offensiv, besetzt Gebiete und scheint den Westen spalten zu wollen.

WDR: Was kann Europa da tun?

Härtel: Zunächst muss man akzeptieren, dass es in der jetzigen Weltordnung immer auch zu langen Phasen der Konfrontation kommen kann. Es gibt nicht den einen Schlüssel zur Lösung eines Konflikts. Man wird sich nur in einem langen Verhandlungsprozess annähern können und partielle Lösungen finden.

WDR: Falls sich die Lage weiter zuspitzt: Wie wird und wie sollte der Westen reagieren?

Härtel: Es wurden ja schon einige mögliche Sanktionen angekündigt. Die betreffen etwa das Bankensystem oder die Gaspipeline Nord Stream 2. Auch Waffenlieferungen an die Ukraine sind dann wahrscheinlich. Kämpfende Nato-Truppen in der Ukraine wurden hingegen ausgeschlossen. Das Problem ist: Europa hat weder einen klaren Sanktionsplan für eine Invasion noch für einzelne militärische Attacken. Aber genau das braucht es jetzt: ein einheitliches Vorgehen Europas.

WDR: Wie stark betrifft uns der Konflikt in Deutschland?

Härtel: Wenn Europa nicht in der Lage ist, Russland klar zu antworten, dann würde Russland irgendwann an die EU -Grenzen kommen. Das würde die EU und die Nato extrem fordern. In manchen EU-Staaten könnte das Gefühl aufkommen, dass man sich aufeinander nicht verlassen kann. Das würde die Fliehkräfte steigern, die EU könnte zerfallen - ein Szenario mit unabsehbaren sicherheitspolitischen Folgen für Deutschland. Denn die EU ist unsere nationale und internationale Lebensversicherung. Deshalb ist es so wichtig, wie sich Europa in diesem Konflikt verhält.

Das Interview führte Jörn Seidel.