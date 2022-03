Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine: Was wird aus den Flüchtlingen?

Nun sollen alle Geflüchteten aus der Ukraine mindestens ein Jahr Schutz der EU bekommen – ohne Asylverfahren. Sie erhalten eine Arbeitserlaubnis, Krankenversicherung und Zugang zu Bildung und Sozialhilfe. Wie die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, auf Twitter mitteilte, wird Deutschland allen Geflüchteten aus der Ukraine einen schnellen Schutz gewährleisten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kommen die Geflüchteten jetzt alle nach Deutschland?

Viele bleiben erst einmal in Grenznähe

Das ist noch nicht klar - jedenfalls ist der Druck nicht so hoch wie bei den direkten Nachbarländern der Ukraine. "Wir haben gestern mit zwei oder drei Menschen gesprochen, die auch nach Deutschland weiterwollten, weil sie jemanden kennen" , so die Journalistin Schayani.

Nach Erkenntnissen der Bundespolizei sind in Deutschland etwas mehr als 18.000 Geflüchtete aus der Ukraine eingetroffen. Allerdings könnte die tatsächliche Zahl höher liegen, weil aktuell keine Grenzkontrollen stattfinden.

Wo kommen die Leute jetzt in NRW unter?

Bislang kamen die meisten Flüchtenden aus der Ukraine in NRW vor allem privat unter. Auch in NRW-Städten haben sich erste Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet. Die Städte erwarten einen Anstieg. " Wir hoffen sehr, dass diese Familien hier Ruhe finden" , sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) beim Besuch einer Unterkunft in Unna-Massen. Die Kinder könnten hier wieder Kinder sein.

NRW bietet in Einrichtungen im Moment 4.000 Plätze an. Anders als andere Asylsuchende müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht zuerst in die Landeseinrichtungen gehen – sie dürfen in den Kommunen also sofort nach eigenen Wohnungen suchen.